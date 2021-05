Sede confirmada para la definición de la Copa de la Liga Profesional

AFA y la Liga Profesional confirmaron la sede para los partidos de las semifinales entre Colón-Independiente, Boca-Racing y la final. Todos se jugarán en el estadio Bicentenario de San Juan.

Semifinales:

Lunes 31-05

Independiente c. Colón en el Estadio San Juan Del Bicentenario.

Racing Club c. Boca Juniors en el Estadio San Juan Del Bicentenario.

De conformidad con las disposiciones enunciadas en el Reglamento de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2021, si alguno de los partidos señalados precedentemente resultara igualado, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal de acuerdo al punto c) del art. 111° del Reglamento General de AFA.

Final:

Miércoles 02-06

Ganador Semifinal 1 c. Ganador Semifinal 2, horario a determinar, en el Estadio San Juan Del Bicentenario.

De conformidad con las disposiciones enunciadas en el Reglamento de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2021, en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111° punto c) del Reglamento General de AFA.

Trofeo de Campeones 2021

El Trofeo de Campeones 2021, a tener lugar entre el Campeón de la Copa de la LPF 2021 y el Campeón del Torneo de la LPF 2021 se llevará a cabo el 17.12.2021 en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.