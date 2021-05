Santiago Cafiero dijo personal doméstico no podrá circular

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, aseguró que el personal doméstico no es esencial y que por lo tanto, no podrá circular.

En diálogo con Radio La Red, el funcionario aseguró: "El servicio doméstico no va a estar habilitado para circular la semana que viene" y en referencia al confinamiento estricto que entrará en vigencia desde este sábado, expresó: "No es un tema de nueve días, no se agota en nueve días, todo lo contrario. Luego de eso seguimos con las restricciones que hay hasta hoy, con cierres a las 20. El DNU se prorrogó por 21 días, y de ese total hay nueve días de restricciones más agudas".

Acerca de las vacunas contra el coronavirus, Santiago Cafiero manifestó que llegarán al país más dosis. En ese marco, enfatizó: "Están partiendo a Rusia vuelos para buscar vacunas, y vamos a estar llegando al 80% de los mayores de 60 años vacunados, que es el rango etario donde se concentra la mortalidad" y agregó: "Tenemos plan de vuelo para el fin de semana de ir a buscar y estarán llegando a principios de la semana que viene" las vacunas Sputnik V.

Sobre el anuncio de la llegada de casi cuatro millones de dosis de AstraZeneca, el jefe de Gabinete remarcó que arribarán al país, aunque resaltó que el Gobierno quiere "ser muy preciso con la comunicación e informar cuando ya tengamos los planes de vuelo aprobados". El Gobierno está "negociando con un sinnúmero de laboratorios", sostuvo.

Luego prosiguió: "Vos podés firmar un contrato mañana, el problema es que te entreguen en los tiempos que dicen los contratos" y añadió: "El Presidente firmó contratos por 65 millones de dosis entre noviembre y diciembre y fijate las dificultades en la entregas, no solo aquí sino en el mundo, salvo en el hemisferio norte".

En cuanto a la relación con la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Cafiero destacó que hay "un diálogo constructivo" y sumó: "Siempre coordinamos con la Ciudad todas las acciones. Nos parecía equivocada la estrategia (de la Ciudad), pero hubo un diálogo constructivo y eso es lo importante".