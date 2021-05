Neuquén suspende la presencialidad en escuelas y restringe el horario de circulación a las 21 durante 10 días

La provincia de Neuquén anunció este jueves nuevas restricciones ante la emergencia sanitaria y la suba de casos que registra en medio de la segunda ola de COVID-19.

El gobernador, Omar Gutiérrez, informó en conferencia de prensa junto a su Gabinete una serie de medidas que intentarán aliviar al sistema de salud provincial, que se encuentra saturado por el ritmo de contagios diarios.

Entre las medidas dispuestas se desatacan la limitación para circular a partir de las 21:00 durante diez días, el cierre de comercios a las 20:00 y la suspensión de las clases presenciales durante diez días.

También se decidió suspender la presencialidad en iglesias, salas culturales, teatros, museos, cines y clubes deportivos.

Por su parte, el gobernador Gutiérrez afirmó: "Tenemos niños y niñas intubados en nuestros hospitales batallando entre la vida y la muerte. Estamos como cuando en alguna obra en construcción se pone el cartel que no hay vacantes, o en un restaurante que no hay mesa, pues hoy en los hospitales no hay camas disponibles".

La provincia viene de registrar un récord de contagios con 973 casos positivos en el día.

En tanto, la ministra de Salud, Andrea Peve, detalló que en Neuquén bajó la edad de los casos positivos a un promedio de 52,9 años.

"Es sumamente importante que respetemos las medidas tomadas y que sigamos manteniendo los cuidados que ya conocemos: uso de barbijo, distancia física, lavado de manos y ventilación", remarcó la funcionaria.