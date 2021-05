Obama aseguró que los militares de Estados Unidos vieron ovnis

El ex presidente de Estados Unidos confirmó avistajes de objetos desconocidos en el cielo.

Barack Obama se presentó en el programa “The Late Show with James Corden” en CBS, donde habló sobre diferentes temáticas; entre ellas se confirmó que los militares de Estados Unidos vieron ovnis durante los últimos meses.

"Estoy hablando en serio, hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son", aseguró y siguió: "No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Por eso creo que la gente todavía se lo toma en serio, tratando de investigar y averiguar qué es eso ”.

Hace algunas semanas un especialista que durante 9 años estuvo al frente del tema OVNI en el Departamento de Defensa (Pentágono) de los Estados Unidos, que el público tendrá que esperar un tiempo más para conocer datos sobre las investigaciones sobre objetos voladores no identificados y extraterrestres .

Estados Unidos se está preparando para compartir con el mundo la información con la que disponen, aunque eso no será pronto, aseguró Luis Elizondo , ex jefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, que operaba desde el secreto quinto piso del Anillo C del Pentágono .

"Creo que todos quieren respuestas y creo que todos están dispuestos a hacer las preguntas difíciles", dijo a The New York Post , y aseguró que probablemente en junio el gobierno de Joe Biden podría dar a conocer algunos documentos hasta ahora confidenciales.