Carolina Rodríguez advirtió que “el plan de vacunación ha fracasado”

“Tanto el gobierno nacional como provincial no entiende que gobernar en pandemia es hacer testeos; no los está haciendo y no me sorprende porque es el mismo Gobierno (nacional) que no quería calcular la cantidad de pobreza. Y vemos que ahora está ocultando la cantidad de infectados”, remarcó desde su banca.

“Sabemos que la mayoría de los que tienen el virus no presentan síntomas y muchos pueden estar enfermos y estar contagiando” agregó y advirtió que la política sanitaria“es también vacunar porque estamos ante una de la crisis más grandes”.

“Y estamos ante un plan de vacunación que ha fracasado, tenemos muy pocos vacunados con la segunda dosis, salvo para quienes estuvieron en el vacunatorio VIP”, sentenció haciendo referencia a que el modo de controlar la pandemia no es restringiendo sino vacunando.