Se filtró el consejo del Cholo Simeone a los jugadores del Atlético de Madrid para dar vuelta el partido y quedar al borde del campeonato

El Atlético de Madrid está a un paso de la gloria. Si el fin de semana el equipo vence al Valladolid, se consagrará campeón de La Liga de España, título que también conseguirá si el Real Madrid no logra triunfar ante el Villarreal. Este auspicioso panorama para el los colchoneros existe gracias a que el domingo ganaron ante el Osasuna por 2 a 1 en un encuentro en el que estaban en desventaja a falta de poco más de 10 minutos para el final.

Fue justamente en ese momento en el que Diego Pablo Simeone se acercó a sus dirigidos durante una pausa de hidratación para darles una breve charla técnica que se enfocó en lo emocional. En lugar de dar indicaciones tácticas para superar a su rival, el técnico argentino simplemente intentó calmarlos y les pidió a sus jugadores que se concentren en el tiempo que faltaba.

“No pierdan la cabeza los de atrás”, indicó el Cholo, que de inmediato llamó al defensor Savic, que estaba lejos del grupo tomando algo de agua. “Vamos a estar fuertes de la cabeza, fuertes de la cabeza. Jueguen tranquilos, que el gol va a venir”, insistió en la arenga que oyeron con atención Correa, Koke, Carrasco, Trippier, Joao Felix y Hermoso, entre otros.

Vale aclarar que ese era un momento crítico del juego porque el Real Madrid estaba ganando su partido ante el Athletic de Bilbao y entonces se estaba quedando con el liderazgo de La Liga. Pero Simeone confió en sus futbolistas y simplemente les pidió que no se desesperen, que sigan concentrados y que se mantengan firmes en lo que restaba del duelo para revertir el marcador.

La charla fue clave para el Atlético porque a los 82 minutos, Lodi estampó el 1 a 1 y a los 88 Luis Suárez selló el 2 a 1 para devolverle la punta al equipo y la ilusión a millones de aficionados que el próximo fin de semana podrían gritar campeones.

“Es nuestra vida. Elegimos esta profesión intentando hacer lo mejor que podamos para llegar a estos momentos. Después, es un deporte, le toca ganar a uno y algunos le tocará perder”, señaló en la rueda de prensa posterior al cotejo Simeone en el Wanda Metropolitano.

“Llegar con frescura, ser un equipo aguerrido, contragolpeador, que pueda sostener el ataque, con buena respuesta a la pérdida de la pelota... Que el aficionado se siga sintiendo orgulloso del equipo que tenemos. Ese es el objetivo. A prepararnos de la mejor manera. No entiendo otra palabra que no sea no aflojar”, aseguró.

Además, contó qué les dijo a sus futbolistas durante la pausa de hidratación: “Cuando nos paramos no sé en qué minuto para tomar agua, les dije, ‘lo que tenemos que hacer es empatar, porque el empate nos va a llevar a ganar el partido’. Por suerte, apareció el gol de Lodi, con un gran pase de Joao, y la definición de Suárez, de goleador de área, de jugador importante. Me quedo con el equipo. La palabra equipo es un poco lo que puede mostrar todo lo que venimos haciendo esta temporada”.

”El segundo tiempo, más de lo mismo hasta que apareció el gol de ellos. Y el equipo tuvo una reacción. Los cambios vinieron con frescura. En el momento que atacamos con menos precisión, tuvimos más contundencia con dos golazos, el de Lodi y el de Suárez. La alegría y el trabajo se ve reflejado en lo que venimos haciendo durante toda la temporada: ser un equipo y resolverlo como equipo en un partido difícil”, cerró el Cholo quien podría conseguir el fin de semana su segunda Liga.