Santa Fe colapsó sanitariamente

La provincia de Santa Fe recibió la peor noticia al enterarse del "colapso sanitario" total al no contar con camas críticas disponibles.

Rodrigo Mediavilla, aseguró: "El colapso sanitario es total, abarca a toda la provincia. Hasta hace poco la pregunta era ¿Qué vamos a hacer cuando no haya más camas?, ya estamos en ese momento, dependemos de los fallecimientos".

Ante este panorama, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, se encuentra en la búsqueda de camas en Córdoba y Buenos Aires, pero estas provincias tampoco garantizan que no van a llegar a colapsar en algún momento. Los pacientes que requerían atención fueron ubicados y se espera el suministro de 17 respiradores nuevos.

Sobre el colapso sanitario en Santa Fe, Rodrigo Mediavilla manifestó: "Tenemos un régimen de ocupación de camas de 20 por día" y advirtió que las camas se desocupan producto del "giro cama", que ocurre cuando hay un fallecimiento.

En ese sentido, especificó: "Se liberan (camas) cuando muere o se da de alta. El giro cama es muy poquito. Al ser pacientes muy jóvenes, están 20 días más o menos. El mayor giro cama es por fallecimiento".

Más allá de la voluntad de seguir sumando camas, Rodrigo Mediavilla señaló que esa ampliación es casi imposible debido a la falta de recurso humano. Sobre eso enfatizó: "El personal de salud, sobre todo los enfermeros, están muy cansados, muy estresados. Nos preparamos para salvar vidas, no para dejarlas ir".

Por último, pidió mayor solidaridad a la población al expresar: "Si quiero a un familiar, lo mejor es no ir a verlo. El virus no tiene piernas. Si seguimos informando fiestas clandestinas... no hay más para decir, estamos en el colapso sanitario".