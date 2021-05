MARIA TERESA: EN UNA SOLA JORNADA, DE 133 HISOPADOS REALIZADOS, 53 DIERON POSITIVO: LA COMUNA REDOBLA SUS ESFUERZOS Y TOMA MEDIDAS DRÁSTICAS PARA LOGRAR FRENAR LA CURVA DE CONTAGIOS

Además, por decisión de la Comuna, y junto al hospital local, se llevó a cabo un testeo colectivo que se repetirá este martes por la tarde. Durante la primer jornada concurrieron 133 vecinos y vecinas de los cuales 53 fueron positivos, a los que hay que sumar 4 casos que lo hicieron de forma privada.

“Estamos convencidos que va a haber personas perjudicadas por esto, todo el mundo tiene derechos a trabajar, todo el mundo tiene derecho a circular, a juntarse con los amigos, a divertirse pero hay un derecho superior que es el derecho a la salud y el derecho a la vida. Lo otro se puede solucionar. Si alguno se encuentra perjudicado en lo económico no hay ninguna duda que nos vamos a sentar y entre todos le vamos a encontrar la solución pero que un vecino de María Teresa no tenga cama de terapia intensiva o muera por causa de Covid no tiene solución” explicó el funcionario. “No es momento para ser simpático, es momento de actuar como tenemos que actuar” sentenció.

Entre las medidas de seguridad sanitarias implementadas en esta situación de rebrote pandémico se destacan las restricciones en el horario comercial para todos los comercios hasta las 19hs, la prohibición de reuniones familiares que excedan a los convivientes, la restricción de presencia en los espacios públicos donde el grupo familiar podrá disfrutar, pero no interactuar con personas ajenas; y la suspensión de los festejos por el día del pueblo. La comuna permanecerá cerrada en el lapso que va desde la 00:00 hora del sábado 15 hasta el 21 de mayo. En cuanto al funcionamiento de bares, restaurantes y rotiserías podrán estar abiertas hasta las 19 horas. Después de este horario, sólo funcionarán bajo modalidad delivery a cargo del comerciante hasta las 23 horas.

Por otro lado, durante las primeras horas de la mañana del lunes el Ministerio de Educación de la provincia aceptó el pedido de suspensión de las clases en el distrito María Teresa.

Finalmente, para evitar aglomeraciones en domicilios y bares y atentos a la importancia que tiene para algunos amantes del fútbol el clásico Boca- River desde la Comuna solicitaron a María Teresa Visión Color se pueda transmitir en vivo el partido para todos los vecinos, pedido que aceptaron y Goyechea agradeció “un gran aporte de la empresa que es de gran ayuda para sortear esta crisis sanitaria” .

Sin mirar para otro lado, atendiendo la realidad de cada vecino y asumiendo el costo político que tienen estas decisiones, el gobierno local se prepara para la situación más crítica que le ha tocado atravesar desde el comienzo de la pandemia.