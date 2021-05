La mexicana Andrea Meza se convirtió en la Miss Universo

Es la tercera vez que una mexicana se convierte en la ganadora de este certamen: la primera fue Lupita Jones y la segunda, Ximena Navarrete.

Andrea Meza tiene 26 años, mide 1,82 metros de alto.

Mientras tanto, el cuarto lugar fue adjudicado a la india Adline Castelino y Kimberly Jiménez de la República Dominicana.

"Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, la belleza radica en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor", dijo Meza en su discurso.