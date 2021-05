El Gobierno analiza extender las restricciones en la circulación

La asesora del presidente Alberto Fernández sostuvo que "las restricciones en la circulación tienen que mantenerse para que el virus no siga circulando".

La asesora presidencial Cecilia Nicolini afirmó este sábado que en la Argentina hay "una meseta muy alta" de casos de coronavirus, por lo que "tienen que mantenerse" las restricciones.

"Estamos en una meseta muy alta, lo que nos indica que las restricciones en la circulación de las personas tienen que mantenerse para que el virus no siga circulando", subrayó Nicolini.

Además, indicó que "la circulación todavía se tiene que controlar al máximo, sobre todo en aquellos lugares donde los contagios siguen altísimos".

Consultada sobre la posibilidad de suspender el fútbol profesional, tras el brote de contagios en River, respondió: "Todo está en discusión, no hay cosas que no se puedan tocar, todo se analiza. La decisión de que haya o no fútbol también será una decisión que se tome en cuanto a los casos".

En ese sentido, Nicolini consideró que la realización de la Copa América en la Argentina "se puede organizar, pero hay que trabajar muchísimo los protocolos y con una coordinación estricta donde realmente las actividades estén muy cuidadas".

"Hay que analizar todas las situaciones, todas las actividades", destacó, y agregó: "Es un trabajo constante. Todas las semanas estamos revisando la situación. Se tomarán las medidas que se tengan que tomar".

No obstante, aclaró que "lo importante es que las decisiones se acaten, porque muchas veces se toman decisiones o recomendaciones y luego en ciertos lugares no se llevan a cabo y eso complica más la situación" de la pandemia.