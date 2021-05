Axel Kicillof, sobre las escuelas: "Todos los lugares contagian"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió este domingo las medidas adoptadas en las últimas semanas para disminuir la circulación del coronavirus en el AMBA.

Al ser consultado por la escolaridad, Kicillof aseguró que le duele "cerrar la presencialidad", pero sostuvo que "todos los lugares contagian".

"A mí no me pueden venir a decir que la educación nos interesa o no, menos lo voy a permitir de una fuerza política que se dedicó a destruir la educación", indicó durante una entrevista con Radio 10.

Además, volvió a criticar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Los bonaerenses tenemos otra idea de cómo es el tema y el cuidado de la salud, no estamos haciendo política con eso". Y remarcó que en la provincia hay 100 municipios del interior que aún mantienen las clases presenciales, lo que representa "30% más que toda la Capital".

Por otra parte, defendió la propuesta que el gobierno mandó al Congreso para establecer criterios para tomar medidas sanitarias.

"Está en discusión una ley que dice lo que están haciendo todos los países del mundo: cuando suben los contagios, deben aplicarse mayores restricciones. Es odioso y fastidioso, pero es inevitable", concluyó.