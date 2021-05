Sonia Alesso reiteró que se deben suspender las clases

Amsafevolvió a pedir la suspensión de clases presenciales al menos por 15 días en todos los niveles educativos. Así lo hizo público Sonia Alesso, secretaria general de ese gremio y Ctera: "Presentamos un informe al ministerio de Educación en el que se ve un crecimiento de contagios en niños y en jóvenes, sabemos que las variantes nuevas los afectan más”.

En ese sentido, subrayó: “Sostenemos que hay que suspender las actividades en todos los niveles. Nosotros creemos que hay que tomar medidas restrictivas que no solo incluyan la suspensión de clases presenciales sino medidas más amplias”.

“El problema no es con la escuela, no somos una isla. Por más que el gobierno diga que las escuelas están cuidadas nosotros vemos continuamente contagios de docentes y de alumnos, pero no porque no haya cuidados o protocolos sino porque la escuela no puede poner una barrera con el afuera”, describió la referente gremial

Alesso se mostró alarmada por la situación sanitaria de toda la región: “Hoy estamos muy preocupados porque no hay camas en Rosario y está muy complicado el sur de la provincia y también en el norte”.

Además, pidió la vacuna para los maestros y maestras suplentes: “Se están vacunando a los docentes activos, pero pedimos también que se vacune a todos los docentes reemplazantes”

Sobre el diálogo con los funcionarios provinciales, aseguró: “Esta semana tuvimos una reunión y manifestamos este pedido de Amsafé. Ya se suspendieron las clases en San Luis, en Rio Negro, en La Pampá, La Rioja, Catamarca y Santa Fe tiene tasas de incidencias más altas que estas provincias”. Finalmente, concluyó: “Yo quiero llamar a la reflexión a la sociedad, estamos colapsados”.