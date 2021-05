Preocupación de los gimnasios locales por las recientes restricciones

Ante los reclamos del sector, las autoridades santafesinas flexibilizaron en parte la actividad: para aquellos gimnasios que tengan patios pueden hacer sus prácticas al aire libre con no más de 10 integrantes y con los cuidados correspondientes, y en su defecto los que no tengan espacios abiertos podrán realizar sus actividades en espacios públicos, previo acuerdo con el gobierno local.

La situación se complejiza para aquellos gimnasios que posean aparatología que no les permita refuncionalizar su modalidad de trabajo. Por ello, la Provincia lanzó este viernes la inscripción para una asistencia económica de emergencia para los titulares de gimnasios, centros de yoga, pilates, entrenamiento, canchas de fútbol 5 y otros complejos deportivos privados cerrados.

Desde FM Sonic, consultaron cómo vive la situación una de las propietarias de un gimnasio local, Rocío Coria, quien mencionó primeramente que“necesitamos trabajar”. “Ya estuvimos cerrados más de tres meses, muchos con deudas y siempre hemos tomado todos los recaudos. Yo siempre les digo a mis alumnas que esto es responsabilidad individual y si cumplen todas las normas es difícil que se produzca un contagio”, declaró.

Rocío, en su caso, dicta clases de zumba, de baile y funcional con elementos de gimnasia. Y advirtió que su actividad se vio afectada desde que volvieron a abrir en 2020: “Nos cambió el modo de trabajar a todos. Si bien la actividad física es esencial y no recreativa como muchos dicen, la realidad es que el sector se resintió ya sea porque algunos clientes decidieron no asistir para cuidarse o por las mismas medidas restrictivas que te obligan a trabajar con grupos reducidos. Y como es mi caso que tengo un espacio chico, tengo que hacer muchos turnos y termino dando clases todo el día”.

El tratamiento legislativo

A su vez, el concejal por el Justicialismo, Nery Rodriguez habló también sobre las recientes restricciones.

“Uno trata de ajustarse a las normativas de Nación y Provincia, pero obviamente entiendo la necesidad de los gimnasios de trabajar. En su momento luché para que puedan continuar trabajando siempre viendo que se respeten los protocolos correspondientes”, comentó en los estudios de FM Sonic.

En este contexto hizo hincapié al proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional al Congreso para establecer los parámetros epidemiológicos en el manejo de la pandemia. “De esa manera vamos a poder ir tomando medidas dependiendo del lugar, y me parece importante a la hora de tomar decisiones que no sean globales sino por zonas y dependiendo del riesgo epidemiológico”, mencionó.

Y hablando del ámbito local, remarcó que en los últimos 40 días se produjeron 13 fallecidos “y eso es alarmante”.

Respecto a los gimnasios señaló: “Me han llamado los propietarios y los escuché como representante directo del pueblo y veremos qué podemos hacer porque éstas son normativas de Nación y Provincia y a veces hay que ajustarse porque estamos viviendo una situación excepcional y sin antecedentes”.

En la última sesión del Concejo Municipal, el bloque de Juntos por el Cambio presentó una Minuta de Comunicación para rever las medidas impuestas por la Provincia, “y llegó al mismo tiempo que las nuevas medidas que se habían tomado”.

Consideró además que entiende “el trabajo de los gimnasios, y que el año pasado fue muy duro para ellos, pero vivimos una situación delicada”.

Por último, el edil cañaseño describió las minutas de comunicación expuestas por su bloque en el último encuentro del Legislativo local: “Presentamos una Minuta pidiendo al Ejecutivo Municipal una rendición de cuentas de los fondos Covid entregados por la Provincia. Y esto se debe a que mucha gente viene a nosotros y nos cuenta que está pasando necesidades y como concejales podemos ayudar pero el Ejecutivo es el que recibe esos fondos y con ellos puede responder”.

Por otro lado también solicitaron al Municipio un informe del Fondo de Asistencia Educativo (FAE) “para saber en qué se están destinando”.