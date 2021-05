Marcelo Tinelli pidió licencia y deja la presidencia de San Lorenzo

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, pidió licencia en su cargo. En una extensa carta publicada en redes sociales, el conductor televisivo dijo que su vuelta a la televisión -desde el próximo lunes volverá con Showmatch- le demandará entre 10 y 12 horas por día, y que eso le impedirá que pueda dedicarle al club todo el tiempo que requiere "en este duro momento".

Tal como lo señala Tinelli, el Cuervo atraviesa un duro momento, tanto desde el punto de vista deportivo, eliminado de todas las competencias que disputó, como económico.

"Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr objetivos planteados, pero queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en este caso los resultados no se dieron", comenzó quien también es presidente de la Liga Profesional de Fútbol.

Y continuó: "Me ha pasado en este año y medio de gestión. Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios".

Tinelli desembarcó (nuevamente) en San Lorenzo en 2012, cuando acompañó, como vicepresidente, a Matías Lammens. Allí comenzó un período muy exitoso para el club: el equipo volvió a ser protagonista, salió campeón del fútbol argentino y la Supercopa Argentina, y obtuvo la primera Copa Libertadores de su historia.



Tras siete años, y con la salida de Lammens, quien se abocó por completo a la política -fue candidato a jefe de Gobierno por el Frente de Todos y hoy es ministro de Deporte y Turismo-, Tinelli se lanzó a la presidencia y resultó electo con más del 80% de los votos.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. "Nadie es más importante que la institución y considero que hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intente superar este mal momento que nos duele a todos", señala el conductor.

“En estos nueve años he puesto todo mi amor, cariño, sacrificio, dinero y tiempo para mantener a San Lorenzo siempre en lo más alto. Sin embargo, soy consciente de que el club no puede vivir de los resultados del pasado. Como todo grande exige cada día más. Y mi vuelta al programa, que me demandará entre 10 y 12 horas diarias de trabajo, impedirá que pueda dedicarme al club todo lo que requiere este duro momento”, explicó.

Horacio Arreceygor, vicepresidente del club, pasará a ocupar el cargo que deja vacante Tinelli.



"Siempre voy a desear de todo corazón lo mejor para San Lorenzo porque estos son colores de mi vida. Es una decisión difícil para mí, no tengan dudas. A San Lorenzo lo seguiré apoyando en este tiempo desde otro lugar, pero con la misma pasión de siempre”, cerró el, además, vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino.