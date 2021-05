Anses Villa Cañás: atención, advertencias y respuestas del jefe local

En la actualidad la oficina de la UDAI cañaseña atiende de lunes a viernes, de 8 a 14 horas y mencionaba Walter Mery que por día se entregan unos 50 o 55 turnos (que se sacan a través de la página de Anses https://www.anses.gob.ar/ ). “También tenemos personas que se acercan sin turno y tratamos de decirles que tengan paciencia porque siempre la prioridad serán aquellas que posean turnos” y agregó que debido al protocolo por Covid-19 tienen permitido el ingreso de a cuatro personas y el resto debe esperar afuera, “lo que genera cierto malestar a veces, pero lo hacemos para tratar de cuidarlos y por protección de ellos mismos”, fundamentó.

Estafas telefónicas

Como punto importante, el jefe de la UDAI insistió en que Anses “nunca envía mensajes de Whatsapp o llama por teléfono, solo nos dirigimos vía mail y por algo específico”.

Estos llamados extorsivos se han reiterado en varias localidades de la región y por esto reiteró que “no entreguen datos personales ni el CBU que es una clave única”.

Y agregó que estas bandas están muy bien organizadas y “han sacado de algún lugar la base de datos de Anses, y por ejemplo tenemos casos de gente que ha sacado créditos que nunca cobraron y en nuestro sistema figuraba como ya depositado”.

A su vez señaló que él recibe unos 10 o 12 reclamos diarios sobre este tipo de metodologías delictivas que afectan a beneficiarios del organismo.

Consultas frecuentes

Por otra parte, el funcionario también respondió algunas consultas de oyentes, como es la Tarjeta Alimentar, de la que destacó que Anses en ese caso no interviene, solo aporta la base de datos, que es la más completa del país. Este beneficio es otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y advirtió: “Nosotros ni siquiera tenemos el listado de quién la puede adquirir, para ello hay una página donde pueden ingresar: https://tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar/ .”

En cuanto a jubilaciones, Walter Mery detalló que aquellas que son directas, es decir de una persona que tiene aportes de una sola empresa, pueden hacer el trámite desde la UDAI, pero hay algunas que requieren la intervención de un gestor o abogado por su complejidad. Igualmente aconsejó “venir siempre antes a la UDAI y allí los chicos les informan su situación y los pasos a seguir, ya que hemos tenido casos de personas que pagan para iniciar una jubilación que quizás sea fácil de tramitar sin necesidad de un intermediario”.

También evacuó dudas sobre el programa integral de Becas Educativas “Progresar” que acompaña al alumno en todos los niveles de formación durante su trayectoria académica, a través de un incentivo económico y un importante estímulo personal, que le permitirá poder avanzar en sus estudios hasta completarlos.

“Este programa extendió su inscripción hasta el próximo 15 de mayo, y yo siempre recomiendo hacerlo lo antes posible, no esperar a último momento porque puede pasar que colapse la página y se dificulte ingresar”, resaltó.

También explicó que el programa Hogar, un subsidio destinado a la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural: “Para solicitarlo se les pide una constancia de Litoral Gas de que el domicilio no está conectado a la red y desde acá se gestiona la entrega de este beneficio”.

Por último, mencionó el aumento anunciado para jubilados y pensionados: será a partir del mes de junio, con un incremento del 12,12 por ciento, por lo que el haber jubilatorio mínimo ascenderá a partir del segundo trimestre del año a 23.064 pesos.

Por su parte, el haber máximo aumentará a 155.203,65 pesos, mientras que la Asignación por Hijo y la Asignación por Embarazo se ubicarán en 4.504 pesos por beneficiario.

“Quizás es poco pero la situación actual del país nos lleva a poder entregar este monto”, cerró.