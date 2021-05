Edinson Cavani y la chance de jugar en Boca: "Yo nunca cerré la puerta"

El comienzo de la semana sentenció lo que todos esperaban pero algo que los hinchas de Boca todavía querían evitar de ver. En el cierre de la temporada de Manchester United y una nueva final en la mira, Edinson Cavani renovó su contrato por una temporada más y no llegará a Argentina.

El delantero uruguayo no hizo referencia a la chance de llegar al país hasta este miércoles, en donde bridnó una entrevista para el programa 2 de Punta de su tierra natal en donde dejó en claro como fueron las cosas, destacó la realidad de la propuesta y además manifestó que la puerta aún sigue abierta.

"Lo de Boca fue una chance que estuvo arriba de la mesa. Siempre fue todo muy claro. Román (Riquelme) no me llamó cuando llegué a Manchester para decirme ‘venite’. Se comunicó conmigo desde la época en que yo estaba en París, o sea que hace ya unos añitos que tengo contacto con él y no para decirme ‘tenés que venirte’, ‘venite para acá’, sino para estar en contacto, para felicitarme, para ponerse a las órdenes", comenzó.

En el mencionado programa, sin embargo, relató que la propuesta formal llegó en un momento en donde su presente no era el mejor, algo que se revirtió en las últimas semanas con grandes actuaciones que le permitieron ganarse a los hinchas, pero en especial sumar confianza con su entrenador y compañeros.

"Fue algo que estuvo concreto. Ellos me demostraron su interés, su deseo de querer tenerme en su club. Yo lo aprecio y lo aprecié, siempre le he dicho. Ellos saben perfectamente lo que yo siento y lo que yo pienso. Fue real la posibilidad de que ellos me llevaran, pero yo siempre fui muy claro, siempre las cosas estuvieron muy claras", relató.



Por el momento, Cavani continuará en Inglaterra, defendiendo los colores del Manchester United, pero dejó en claro que la historia con Boca podría volver a darse en algunas temporadas y dejó la puerta abierta.

"Yo nunca la cerré por lo menos. Habría que preguntarle a ellos si la puerta de Boca está abierta. De mi parte, yo he demostrado y he comentado mis sentimientos. Hoy, igualmente la realidad es esta, estoy acá. Mi cabeza está y estoy feliz", sentenció sobre el tema el "Matador".