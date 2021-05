Según la OMS, la pandemia podría haberse evitado

La pandemia de coronavirus "podría llegar evitado", concluyeron expertos independientes contratados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigar el origen del virus que ha matado a más de 3,3 millones de personas y destruido la economía mundial.

En un informe publicado este miércoles en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, el panel independiente denunció que la pandemia es el verdadero "Chernobyl del siglo XXI" y pidieron reformas urgentes de los sistemas de alerta y prevención. "La situación en la que nos encontramos hoy podría haber evitado", dijo una de las copresidentas del panel, Ellen Johnson Sirleaf, expresidenta de Liberia.

Aunque es severo, el informe no señala a ningún culpable sino que apunta "a una gran cantidad de fracasos, lagunas y retrasos en la preparación y la respuesta" a la pandemia , subrayó Sirleaf al presentar el informe en conferencia de prensa.

"Es evidente que la combinación de malas decisiones estratégicas, de una falta de voluntad para abordar las desigualdades y de un sistema mal coordinado, creó un cóctel tóxico que ha permitido a la pandemia convertirse en una crisis humana catastrófica", dijeron los expertos en el informe, informó la agencia de noticias AFP.

Establecido por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en aplicación de una resolución adoptada en mayo de 2020 por los Estados miembros de la organización, el grupo independiente, formado por 13 expertos, pasó los últimos ocho meses examinando la propagación de la pandemia y las medidas tomadas por el organismo sanitario y los países para enfrentarla.

La creación del panel fue en respuesta a las críticas vertidas hacia a la OMS, el organismo de salud de la ONU, por su demora en recomendar las mascarillas y por presuntamente haber sido complaciente con China cuando detectó por primera vez el coronavirus y haber tardado en declarar el estado de emergencia sanitaria mundial.

"Podemos decir que hubo retrasos en China, pero los hubo en todas las partes", comentó la exprimera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark, quien copreside el grupo de expertos.

Los expertos estuvieron de acuerdo con que "transcurrió demasiado tiempo", entre la notificación de un foco epidémico de neumonía de origen desconocido en la segunda quincena de diciembre de 2019 y la declaración, el 30 de enero por la OMS, de una emergencia de salud pública de alcance internacional, el más alto nivel de alarma.

Para los investigadores, esta alerta podría haberse emitido ocho días antes, cuando se reunió por primera vez el Comité de Emergencia de la OMS.

No obstante, aunque la OMS hubiera declarado la emergencia sanitaria una semana antes, las cosas no habrían cambiado mucho ante la "inacción de tantos países", admitió Clark, en referencia a que no fue hasta el 11 de marzo, cuando la OMS calificó la situación de pandemia, que las gobiernos comprendieron realmente el peligro.

En definitiva, "retrasos, vacilaciones y negaciones" permitieron a la epidemia y luego a la pandemia eclosionar, concluye el informe.

Para evitar que se repita esta situación, el informe propone la creación de un Consejo Mundial de Lucha contra las Amenazas Sanitarias, así como el establecimiento de un nuevo sistema mundial de vigilancia basado en una "transparencia total" en el que la OMS no esté obligada a esperar la aprobación de los países miembros para publicar información importante.

Además, llama a los países ricos a proporcionar, de here a 2022, unas 2.000 millones de dosis de vacunas -al menos 1.000 millones de ellas antes de septiembre- para poner fin a la propagación de la Covid-19.