Jorge Lanata ahora trabaja en Disney: "No me dejan hablar"

Jorge Lanata sorprendió a todos los televidentes que se encontraban sintonizando Lo de Mariana en El Trece. Es que el periodista anunció su alianza con Disney y confirmó que se encuentra grabando documentales para la famosa empresa de la cual salió, entre otros grandes personajes, Mickey Mouse.

"Estoy en un monasterio del siglo XII, que lo mudaron de Europa en el año 25. Lo compró William Hearst y lo armó en el año 52, piedra por piedra. Y lo usamos de marco para hacer una nota de uno de los documentales que estamos haciendo para Disney", aseguró Lanata según reproduce El Destape.

Cabe destacar que el periodista de Clarín se vacunó en Miami, justamente en el marco del trabajo que está realizando, y disparó contra el Gobierno Nacional: "No iba a esperar seis meses a que me den la segunda dosis".

Sobre su nuevo trabajo, el periodista agregó: "No me dejan hablar mucho. Uno de los programas que estamos armando es sobre la felicidad. Y acabo de entrevistar a Robert J. Waldinger, que es en Harvard una de las personas que está dirigiendo, hace 15 años, un estudio sobre la felicidad que tiene 83 años. Los últimos 15 los estudió este hombre con el que acabo de hablar".

"La felicidad está basada en las relaciones personas y no otra cosa. Si vos no tenés buenas relaciones personales, con tu familia, amigos, etc, la felicidad es esporádica. Si te compras un televisor de cuatro mil pulgadas, te dura un día la felicidad porque tu vecino tiene uno de seis mil. En cambio, la manera a través de las cuales ellos ven el estudio que uno es feliz, es cultivando y manteniendo las relaciones personales permanentes", analizó Lanata, quien está en estos documentales en sociedad con la productora Mandarina, de Mariano Chihade (esposo de Mariana Fabbiani), trabajando para Disney.