Foo Fighters, Tina Turner y Jay-Z ingresarán al Salón de la Fama del Rock and Roll

Espectáculos 12 de mayo de 2021 Novedades Del Sur Por

Foo Fighters, Tina Turner, el rapero y productor Jay-Z, la banda de new wave The Go-Go's y los cantantes Carole King y Todd Rundgren ingresarán al Salón de la Fama del Rock and Roll en su 36ta. ceremonia, que la fundación llevará a cabo en octubre próximo de manera presencial luego de tener que realizarla en forma virtual el año pasado por la pandemia de coronavirus.