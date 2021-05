Dura crítica de Pérsico a la Tarjeta Alimentar: "Es pan para hoy y hambre para mañana"

"No resuelve el problema de la inflación", juzgó el dirigente que integra el Gobierno nacional.

El líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico, criticó duramente el funcionamiento de la Tarjeta Alimentar, cuyos beneficios fueron ampliados recientemente por el Gobierno nacional, al considerar que se trata de "pan para hoy y hambre para mañana".

“El gasto en ayuda directa, la tarjeta Alimentar, nos incluye como consumidores, pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación, porque se la come la inflación. La tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana”, expresó el funcionario en un video grabado y difundido a distintas agrupaciones sociales tanto oficialistas como opositoras.

La sorpresiva crítica se produce a horas de que el presidente Alberto Fernández anunciara la ampliación de los beneficios otorgados por la Tarjeta Social.

El anuncio fue realizado en forma conjunta por el presidente Fernández y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, de quien depende el propio Pérsico, tras la reunión de la Mesa del Hambre.

El dirigente de origen piquetero considera que los 250 mil millones de pesos destinados a la Tarjeta Alimentar podrían destinarse con los fondos destinados a financiar planes de construcción de viviendas, con el fin de emplear a "trabajadores de la economía popular".

“Como decía (Juan Domingo) Perón, la plata tiene que dar tres y cuatro vueltitas en la sociedad, pasar por las manos de tres o cuatro compañeros, para lograr un desarrollo armónico. Necesitamos una política fuerte de trabajo, ese es el objetivo central de las organizaciones”, expresó Pérsico.

Tras los últimos anuncios del Gobierno, la Tarjeta Alimentar alcanzará a adolescentes de hasta 14 años, cuando antes el beneficio solo llegaba a niños de hasta seis años.

“Los montos de la tarjeta se mantendrán más o menos igual: 6000 pesos para una padre con hijo, 9000 pesos para quienes tengan dos, y 12.000 para las madres de tres o más hijos. Vamos a incrementar un 50% del universo al que llega la tarjeta Alimentar. Vamos a invertir 250 mil millones de pesos en este programa”, explicó este viernes el presidente Fernández.

"Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos. Y más me preocupa cuando veo que los chicos y las chicas menores de 14 años, seis de cada diez de ellos, están bajo la línea de pobreza", expresó el mandatario tras la reunión con la Mesa del Hambre, integrada por varios actores políticos y sociales.