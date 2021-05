El párroco de una iglesia reclama: "Se puede ir a chupar pero no a misa"

Esta mañana hubo varios reclamos públicos de parte de los representantes de la Iglesia Católica en Santa Fe en los cuales expresaron "desconcierto y convencida disconformidad ante las nuevas medidas restrictivas, dispuestas por el gobierno provincial, mediante las cuales se prohíbe toda actividad religiosa en lugares cerrados". En esta línea el párroco Alejandro Villafañe de la parroquia del Carmen en la ciudad de Rincón sintetizó el malestar de no poder dar misa presencial con una manera peculiar al decir que "a la iglesia no se puede entrar" pero "a los bares pueden ir a chupar".

"Esperemos que reflexionen un poquito sobre esta medida que viene de arriba pues los que andamos por aquí abajo tenemos que reflexionarla más. A la iglesia no pueden entrar, con el 30 por ciento con la capacidad en un templo grande. De la noche a la mañana ponen esta medida, y a los bares pueden ir a chupar. Lleva a esa inquietud y a ese malestar de toda la gente en la República porque las normas a veces son hache y otras be, y unas casi contradictorias con las otras. O todos o nada. Por eso el descontento", dijo el sacerdote Villafañe en diálogo con Telecable Rincón.



La iglesia Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Rincón es popular en toda la zona de la costa en el departamento La Capital. El cura Villafañe reclamó que no puede dar misa presencial.

En este sentido, Villafañe desafió: "Vamos a cumplir, pero no por eso voy a dejar de celebrar la misa. Vamos a dar misa todos los días de la semana a las 18.30 en la puerta, que va a estar cerrada. Pero no quiere decir que la puerta lateral esté cerrada para un perro que quiera entrar, por ejemplo, que hay varios. Ya saben lo que quiero decir. No vamos a tener público, traten de respetar en ese sentido, pero el sábado sí vamos a poder transmitir por el Telecable y ahí pueden aprovechar para seguir religiosamente la misa".

Asimismo aseguró que continúan con catequesis para menores de edad. "Si sigue la escuela, sigue la catequesis también porque es escuela espiritual, religiosa de formación cristiana", sentenció el párroco.

"Volvemos a los primeros tiempos donde se prohibió totalmente la asistencia de la gente. Ahora en esta semana vamos a cumplir con lo que se nos pide. Vamos a tener las puertas abiertas de la iglesia pero traten de no venir porque no se puede tener dentro gente. Hasta el 21 por ahora esperemos que no sea así después. No es lo mismo ver un banquete por la televisión que realmente participar del mismo. Digo esto para que no nos acostumbremos, porque una cosa es lo real y es diferente a estar cada uno en su casa. Sabemos que la fe no es creer en otros sino que la fe es la realidad de Jesús muerto resucitado que llega a nosotros a través de un sacramento", concluyó el cura párroco.