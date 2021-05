Padres bloquearon designación de un director en una escuela porteña por dichos violentos en redes

Con una carta a los medios y denuncias al Inadi y al Ministerio Público Tutelar, la comunidad educativa de la escuela se opuso a la designación de Gustavo Alfredo Albonico como director de la institución, luego de que el cargo quedó vacante por la jubilación del anterior director.

"Al enterarnos de su nombramiento, nos dispusimos a buscar información sobre su trayectoria y descubrimos tristemente que en sus redes sociales ha realizado manifestaciones públicas haciendo apología de la violencia en general, de la violencia institucional, de violencia simbólica y de género, apología de la violación y discriminación", aseguraron los padres en la nota y explicaron que esas son conductas opuestas al punto C del artículo 6 del capítulo III de los deberes y derechos de los docentes, del Estatuto docente de la CABA.

"Cabe mencionar que cuando la situación se hizo de público conocimiento, dicha persona cerró automáticamente su cuenta de Twitter", recordaron.

Ante esta situación, la designación de Albonico fue bloqueada y quedó vacante el cargo.

"A partir del reclamo de la comunidad no fue designado. Hicimos la denuncia en simultáneo por varias vías después de que nos reunimos ayer 30 familias en un Zoom. Hicimos una presentación formal al Inadi y al Ministerio Público Tutelar con las captura de pantalla de las incitaciones a la violencia, e hicimos una nota firmada por 250 personas a los medios", dijo a Télam Rocío, mamá de una nena de sexto grado

"Él tiene un cargo de vicedirector y asumía designado por la supervisión el cargo de director, luego de que el que estaba en el puesto se jubiló la semana pasada", contó.

"Nos parece que no alcanza con que no lo designen en nuestra escuela, sino que también creemos que no debe tener un cargo directivo en ningún establecimiento", aseveró Rocío.

Por su parte Diego, padre de una alumna de los primeros de años de la escuela, afirmó que "hubo un informe de la Secretaría de la escuela que la supervisión del distrito que dice que 'no tomará posesión' del cargo".

"Fuimos por curiosidad a ver quién era, y al ver estos comentarios quedamos espantados que nuestros hijos acudan a una escuela a cargo de una persona que toma a la ligera la violación a los derechos humanos o promueve la violencia, hace agua por todos lados", aseguró.

"Un director de escuela es una persona importante en el cuidado de los niños, tiene que ser una persona idónea", concluyó.