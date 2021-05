Marcelo Tinelli se enojó con Laura Ubfal por decir que se daría la vacuna en Miami

Marcelo Tinelli no pudo ocultar su malestar en las redes sociales luego de que Laura Ufbal publicara en su portal de noticia que el conductor se había vacunado contra el coronavirus en Miami. Incluso el presentador se mostró muy molesto con la periodista ya que se había comunicado con él para corrobar esa información.



"Hay algo que no entiendo. Llama periodista X y pregunta si me fui o me iría a vacunar a Miami. Le respondo que no. Mismo periodista X titula “Tinelli está en Miami vacunándose”. ¿Es joda?", disparó indignado en su cuenta de Twitter.

Hay algo que no entiendo. Llama periodista X y pregunta si me fui o me iría a vacunar a Miami. Le respondo que no. Mismo periodista X titula “Tinelli está en Miami vacunándose”. Es joda? — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 4, 2021

Además, el conductor de "ShowMatch" se enteró de la noticia a través de su hija Cande Tinelli, quien publicó sus historias una foto donde se ve la nota publicada en el sitio de la periodista. "¿En qué momento te fuiste a Miami?", le preguntó irónica a su padre. Mientras que el Cabezón le contestó con humor: "Jajaja las fakes news. Cualquiera. ¡Estoy acá!".

Marcelo Tinelli confirmó la fecha de debut de "ShowMatch"

Marcelo Tinelli ya se anotó para recibir la primera dosis en la Ciudad de Buenos Aires ya que con sus 61 años se encuentra entre los grupos prioritarios para ser inmunizado contra el Covid-19. Con los motores en marcha, espera con ansias debutar el próximo lunes 17 de mayo con "ShowMatch - La Academia".