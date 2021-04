Desde el Municipio y el Hospital coinciden que “preocupa” la segunda ola de Covid en la ciudad

Desde el Samco local, el Dr. Gustavo Campo explicó al aire de FM Sonic que“esta segunda ola nos impactó de lleno en un tiempo muy rápido y de manera agresiva. Hemos tenido muchos casos todos juntos y han sido muy complicados y demandantes”.

Por eso, “agradezco a todo el personal del Hospital, porque hoy un paciente Covid requiere de mucho porque están solos y hay que asistirlos en todo y ahí está nuestro personal y esto genera mucho estrés”, sostuvo el médico.

A su vez, el director del efector público cañaseño dio un dato sobre esta nueva etapa de la pandemia: “Existe la hipoxia feliz que es cuando el paciente no se da cuenta que está sufriendo un cuadro respiratorio y nos alarmamos al hacerle la revisión o los estudios. En cuestión de horas se descompensan”.

Respecto a las derivaciones a otras localidades para una atención más compleja, el Dr. Campo dijo que “la articulación está bien planificada desde el año pasado”. Los traslados se hacen a través de un referente con los datos del paciente y se lo evalúa para saber si es necesario que permanezca internado en el lugar de destino o si vuelve a la ciudad. Y aclaró en este punto que “los tiempos de derivación se aceleraron”.

Consultado por los hisopados que se realizan en el Hospital, Campo manifestó que se efectúan de acuerdo al diagnóstico del médico y recomendó esperar entre tres y cinco días“para que la persona genere la carga viral suficiente, sino pasa que el resultado puede ser negativo si se hace antes de tiempo”.

Más de 2 mil vacunados

El operativo de vacunación Covid en la ciudad que desarrolla en el Club de Leones está avanzando a buen paso, por lo que el Dr. Campo indicó que se superaron las 2 mil dosis de vacunas Covid aplicadas y en este momento están inoculando a adultos mayores cercanos a los 60 años.

Además, recomendó una vez más que si se aplicaron otra vacuna cualquiera fuese, esperen 14 días para colocarse el fármaco contra el Covid.

Para cerrar, el médico insistió en respetar los cuidados ya conocidos para prevenir infectarse y así no saturar el sistema de salud.

El Municipio sigue asistiendo

En este marco de mayor virulencia del Covid, desde el Municipio, la secretaria de Acción Social, Dra. Melisa Manzino coincidió con Campo en cuanto a la preocupante situación: “Empezamos a ver cómo subieron los casos de los positivos que si bien es en consonancia con lo que pasa en el resto del país, lógicamente lo vemos con mucha preocupación. Sumado esto a la demanda constante en el efector local y también el requerimiento de traslados a otros niveles de salud”.

También apuntó que desde el gobierno coordinan las acciones a seguir con el Hospital, por lo que la semana pasada se realizó una reunión con los representantes sanitarios.

“Venimos trabajando previamente a la pandemia con el Hospital, en el momento en que se empezó a distribuir los espacios, a difundir las medidas preventivas, y ahora para renovar algunos criterios y ver qué modificar”, planteó la funcionaria.

Respecto al seguimiento de los pacientes aislados (tanto Covid positivos como contactos estrechos), Manzino explicó que se continúa haciendo junto con el médico de esa persona en caso de tratarse de un paciente infectado y con los contactos estrechos “se busca cuál es la manera correcta de aislamiento porque hay casos de familias que no pueden permanecer en sus casas por mucho tiempo por una cuestión económica, es por eso que estamos en contacto permanente con esta situación”.

Sobre el Comité de Crisis local, la Dra. Manzino detalló que siempre estuvo en funcionamiento, sólo que no siempre de manera presencial pero cada vez que surge una problemática se resuelve entre los integrantes del organismo.

A su vez comentó que los centros de aislamiento si bien no están funcionando en este momento, dos de ellos (en el CAS y en el Club de los Abuelos) “están listos para ser reinstalados de ser necesario”. El tercer lugar que había sido montado como centro de aislamiento era del Club de Leones, que hoy tiene desplegado el vacunatorio Covid. “En el momento más fuerte de la pandemia solo funcionaron dos de los centros en simultáneo, uno para adultos mayores de geriátricos y el otro para el resto de la población”, sostuvo.

Para finalizar, señalo que hoy es más alta la demanda que recibe la Secretaría de Acción Social, porque en la época de la cuarentena las problemáticas “quedaban puertas adentro de las casas”, las que hoy se evidencian y hace que el requerimiento de ayuda sea más alto.