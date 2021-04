El Bitcoin cerró su peor semana en dos meses tras perforar el piso de US$ 50.000

El Bitcoin (BTC) cerró su peor semana en dos meses luego de que su precio cayera este viernes hasta los US$ 47.800, un 26% menos que el récord que había alcanzado apenas diez días atrás cuando llegó a cotizar a US$ 64.700, en medio de una venta masiva que arrastró consigo la cotización de la mayoría de las criptomonedas.

La última vez que Bitcoin había tenido un desempeño similar fue a finales de febrero, cuando la criptomoneda retrocedió de US$ 58.350 a US$ 44.500 (-24%) en sólo siete días.

Esta es la primera vez en más de un año que BTC tiene retrocesos de estas magnitudes en tan sólo dos meses, lo que revivió el debate en torno a su uso como inversión real o sólo un auge especulativo que repetirá la caída de 2017, cuando perdió el 70% de su precio en medio año.

La volatilidad de Bitcoin afectó también la cotización en la última semana de otras criptomonedas como Polkadot (-17,5%), XRP (-16%), Dogecoin (-18,5%), Litecoin (-14%), Tron (-24%) o EOS (-22%), entre otras, según datos del portal Coinmarketcap.

Esto se debe a que en BTC representa más de la mitad del total del mercado de las criptomonedas, por lo que sus incrementos o caídas de precio afectan directamente al resto.

Las especulaciones en torno a que el presidente de los Estado Unidos, Joe Biden, decida avanzar con un proyecto de aumento de impuestos a las ganancias de capital que frenaría la inversión en activos digitales puede haber afectado el precio.

Sin embargo algunos operadores y analistas dijeron que es probable que las caídas sean temporales y que, si bien es posible que en el corto plazo siga cayendo el precio, a mediano o largo plazo recuperará su senda alcista.

El pasado 14 de abril Bitcoin había alcanzado su récord de cotización al superar los US$ 63.700, un aumento de 114% desde el inicio del año, más de cuatro veces que en octubre de 2020 cuando su precio oscilaba en los US$15.000 y jamás había superado los US$ 20.000.

La demanda de inversores tradicionales por Bitcoin así como la adopción de grandes bancos y fondos como JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Blackrock, que anunciaron en los últimos días que ofrecerán a sus clientes la posibilidad de comprar fondos especializadas en criptomonedas a sus clientes, está haciendo crecer al mercado de una forma exponencial.

Luego de superar los US$ 20.000 en diciembre del año pasado, ya en enero rompió la barrera de los US$ 40.000, un mes más tarde superó la marca de US$ 50.000 y, en marzo, la de los US$ 60.000.