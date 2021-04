Grave: la ocupación de camas es casi total en Santa Fe

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, dijo que en el sector privado es del 99%. Y en la ciudad de Santa Fe ya no se consiguen camas en hospitales.

"Es fundamental bajar los contagios porque al ritmo que sube la curva, con un promedio de 2.000 casos diarios, no va a ser posible atender a todos los afectados. Dentro del sector privado en este momento hay un 99% de camas ocupadas", advirtió la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano.



En ese sentido, la titular de la cartera de Salud santafesina explicó: "Hoy, con 2.000 casos diarios, tenemos más ocupación de camas que lo que tuvimos en el máximo pico de la primera ola del año pasado".

En tanto en la ciudad de Santa Fe, este viernes por la noche ya costaba conseguir una cama (covid o no covid) en hospitales públicos. Desde el Iturraspe admitieron que "las camas que se liberan son de quienes mueren".

Personas con síntomas confirman que desde el 0-800 COVID ya les recomiendan quedarse en sus hogares y no "sacar el virus a pasear" por los hospitales si es que los cuadros no son demasiado graves. Muchos santafesinos ya confirman serias dificultades para conseguir camas ante emergencias graves no covid.

Este sábado por la mañana se confirmó la derivación del primer paciente al CEMAFE, centro ambulatorio que no está pensado para internaciones pero que en los últimos días ante la coyuntura sumó 12 camas críticas y 20 de internación. El único "pulmón" del sistema sanitario hoy en día para la capital provincial, a la espera de la puesta en funcionamiento del Hospital de Campaña frente al Cullen.

Martorano también señaló que esta segunda ola "es muy distinta a la primera, porque es mucho más agresiva, los pulmones se afectan más rápidamente y el nivel de contagio y replicación del virus va con una rapidez enorme". La edad promedio de los internados graves hoy es de 58 años.

Con el nivel de contagios que registra la ciudad de Santa Fe y otras que están derivando pacientes, como Rafaela, en cuestión de horas podríamos estar ante el escenario más temido de colapso sanitario.