Covid-19 en Villa Cañás: “Es muy preocupante” la situación en la ciudad

Con una capacidad de ocho camas Covid, hasta el mediodía de este jueves el Hospital de Villa Cañas tenía seis de esas plazas con pacientes coronavirus positivo que hasta el momento no requerían traslado. “El lunes estuvimos complicados porque estaban las ocho camas ocupadas y teníamos que derivar pero no podíamos hacerlo porque el sector privado de Venado Tuerto estaba completo. Lo pudimos controlar y el martes se trasladó a una paciente de 32 años al Hospital Gutiérrez y a un mayor de 80 años, en tanto el miércoles tuvimos que derivar a una paciente a Junín por su cobertura social. Estamos en una situación muy preocupante”, detalló el médico director del Hospital, Dr. Gustavo Campo.

Hasta hoy, la ciudad tiene 31 casos de Covid activos (11 detectados en las últimas 24 horas) y la cantidad de decesos a causa de la enfermedad se ubica en 19.

Intendente de Villa Cañás. Norberto Gizzi.

El intendente local Norberto Gizzi comentaba que desde el municipio se hace un permanente trabajo para ayudar en la lucha contra el virus. “Nosotros tenemos un convenio con un laboratorio privado de Venado Tuerto, con el cual llevamos adelante los hisopados junto al 107 y a veces lo hacemos con la combi de la Municipalidad y con enfermeras que saben hacer el hisopado para ser enviado al laboratorio y tener el resultado al otro día para que el ciudadano no tenga que esperar tanto como si lo hiciera a través del Cemar”. Quien determina qué pacientes se hacen estos hisopados solventados en parte por el Municipio es el médico tratante a través del diagnóstico.

A su vez, el municipio lleva adelante, desde el comienzo de la pandemia, el seguimiento de los pacientes y se colabora en la detección de los nexos para así cortar la cadena de contagios. Además se hace un trabajo para informar sobre la vacunación“porque a veces no todos se enteran que deben ir y desde el municipio nos ponemos en contacto con el adulto mayor o bien con alguien cercano”.

Trabajo conjunto

El día miércoles se llevó a cabo una reunión entre el Ejecutivo municipal, encabezado por la secretaria de Gobierno Tamara Adreani y las autoridades sanitarias locales, presididas por el Dr. Campo (quien está en la Dirección del Hospital desde fines de marzo) “donde se informó al nuevo directorio la labor que venimos realizando. La idea es seguir trabajando como lo veníamos haciendo: Municipio junto al Hospital”, dijo Gizzi, a lo que el Dr. Campo adhirió que“mi objetivo es que lo que hasta el momento sirvió mantenerlo y después ver en qué habría que mejorar”.



Situación actual

Respecto a las medidas tomadas ayer desde la Provincia, el intendente Gizzi contempló que fueron correctas ya que “se mantienen todas las actividades productivas -comerciales e industriales- con todos sus protocolos y las clases presenciales porque entiende que el contagio no está en las escuelas sino fuera de ellas”.

En cuanto a la nocturnidad agregó que “los jóvenes creo que esta vez sí van a acatar y tomar consciencia porque ahora los casos no se está dando solo en personas mayores sino que llegó a los más chicos, aunque en general se nota mucho relajamiento en cuanto a los cuidados, ya la semana pasada enviamos a los inspectores a los comercios con un informativo de las medidas a tomar para que exijan más el cumplimiento de los protocolos”.

En este punto, el Dr. Gustavo Campo entendió que hoy lo que “lo que le debe preocupar a todos los colegas es el bajo acatamiento de los protocolos y en esta oportunidad no culpemos solo al adolescente y su rebeldía porque somos todos, desde el mayor de 70 hasta el adolescente que hace una fiesta clandestina”.

En cuanto a números estadísticos, tanto Gizzi como Campo marcaron la línea de contagios en ascenso. El pasado 4 abril la ciudad estaba en cero casos positivos y a la fecha presenta 31 contagios y están a la espera de 29 resultados. “Lo del 4 de abril fue un cero mentiroso porque ese número debe mantenerse 15 días para decir cortamos la ola de contagios. El día 9 de abril ya había cinco casos, el 16 ascendieron a 22 y hoy 22 de abril ya tenemos 31 casos, es decir que en 15 días pasamos de 5 a 31 positivos y ahora se esperan más resultados del Cemar que están llegando con alto nivel de positividad”, detalló Campo.



Vacunación

Este jueves llegaron a Villa Cañás 140 dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca, y de esa tanda se aplicaron 115, el resto no acudieron al salón del Club de Leones (donde se realiza el operativo Covid) y mañana llegarán otras 300 vacunas que hasta el momento no se determinó si vienen con turnos para este viernes o el lunes próximo. “Quien no pudo vacunarse por el motivo que sea no pierde el lugar, en realidad esas dosis se readjudican y cuando ese vecino pueda ir a aplicarse la vacuna se lo inoculará de acuerdo a la disponibilidad que tengamos”.

