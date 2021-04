Mar Tarrés le disparó a Maite Peñoñori: "Trabaja de forra"

Mar Tarrés realizó un vivo con el furor de Instagram integrado por Rich y el humorista Martiniano Cons, y apuntó muy fuerte contra Los Ángeles de la Mañana y Maite Peñoñori, cronista del programa de El Trece.

Cerca de las dos de la madrugada, Mar Tarrés, flamante integrante de ShowMatch: la Academia 2021, hizo un Instagram Live donde despotricó contra la cronista de LAM, ciclo conducido por Ángel de Brito, después de que ésta la abordara durante la sesión de fotos para el reality comandado por Marcelo Tinelli.

La humorista y empresaria textil empezó relatando una situación que se dio a la salida de la sesión de fotos para La Academia. En ese momento vio unas cámaras que pensó que eran de El Trece pero no de LAM. "La cuestión es que era la de LAM. Obviamente la mina tirando mierda, como siempre, ensuciándome, mala leche", lanzó. "Cosas horribles que no tengo ganas de reproducir y no tengo ganas de acordarme y de darle más interés porque de verdad me puse mal. Me quería ir de la nota".

Leer también: Acusaron de plagio a la China Suárez

"Viste cuando decís, 'recién llego a este mundo y ya me están bombardeando'. No entiendo por qué la maldad de hacer televisión y plata bardeando a la gente", arremetió Tarrés, quien semanas atrás se trenzó en una picante discusión con Chinthia Fernández en LAM. Y aseguró que Maite le hizo "preguntas maliciosas" para ponerla "en una situación incómoda".

"Que hago apología de la obesidad vendiendo mi marca de ropa como si vender en talles grandes no fuera tan digno como vender talles chicos. Yo laburo, me rompo laburando, no le robo nada a nadie. Y cuando termina la nota le dije a la mina 'la verdad que sos una mala leche terrible'", contó. A lo que -según relató Mar- Maite contestó: "Yo estoy haciendo mi trabajo".

Enojada, Mar Tarrés sentenció: "Yo no llegué acá por destruir gente, por pisar cabezas u opacar a otros para brillar más. Ella trabaja de forra".

Fuente: Exitoina