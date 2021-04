Victoria en el “Raúl Pochi Amoros” de Barrio Norte

El equipo dirigido interinamente por Carlos Andrada le ganó a la Academia de Teodelina por uno a cero

Fue con un tanto de Sebastián Rolando, logrando entrar dentro del grupo clasificatorio.

El triunfo fue ante Racing, un necesitado de sumar, que tiene sólo un punto y está en lo más bajo de la tabla de posiciones.

Un partido muy cerrado, donde Sportsman consiguió definirlo gracias a la conversión del juvenil, después de una gran jugada que comenzó por izquierda, con un cambio de frente de “la bomba” Navarro a los 20 minutos de la etapa complementaria, centro de Lombardo, de partido destacado el volante derecho; mandando un centro rastrero y por el segundo palo con un toque suave ante la mirada atenta del arquero Facundo Muñoz que nada pudo hacer, pasando el balón por debajo de su cuerpo.

Los de Barrio Norte tuvieron oportunidad de liquidarlo en los pies del autor del gol con una definición apresurada que adelantó la pelota y no pudo hacerlo.

Los académicos nunca bajaron los brazos y buscó en todo momento la victoria.

Sportsman consigue tres puntos importantes en un partido donde los primeros 45 minutos no hubo peligro y los arqueros fueron espectadores, con pocas oportunidades de gol.

En la segunda etapa el partido cambió, arrancaron con varias oportunidades, una definición de Rolando en una salida apresurada del uno Muñoz, y un remate de Cabrera que terminó sacando en ex portero académico al corner.

Luego se hizo un encuentro cerrado, friccionado, hasta la apertura del marcador, único gol de la tarde.

Racing con el recambio desde el banco donde ingresan algunos juveniles tratan de acompañar la experiencia de Quiroga y Ortiz.

Por su parte Sportsman, con una suma de los últimos nueve puntos, consiguiendo siete; se metió en el grupo de pelea por un lugar dentro de la zona campeonato.

SPORTSMAN :

1- Gutierrez Andrés

2- Bolognese Máximo

3- Carmana Guido

4- Zarzano Agustín

5- Doffi Juan

6- Zanotti Tomás

7- Rolando Sebastián

8- Lombardo Agustín

9- Navarro Juan Cruz

10- Zanotti Gerónimo

11- González Emiliano

12- Merciardi Emiliano

13- Noca Juan

14- Ortiz Juan Cruz

15- Poli Juan

16- Zanotti Baltazar

DT : Andrada

RACING :

1- Muñoz Facundo

2- Ballesteros Matías

3- Gorosito Guido

4- Bueno Juan

5- Carini Nahuel

6- Carrizo Emanuel

7- Cabrera Luciano

8- Mendoza Facundo

9- Quiroga Agustín

10- Ortiz Marcio

11- Rodríguez Lucas

12- Faggiani Leonardo

13- Russ Matías

14- Justel Mauro

15- Zelaya Michael

16- Falcón Alegre

DT : Torres

Gol : 20 minutos del ST Sebastián Rolando

Cambios : Sportsman…Poli x González – Ortiz x Zarzano – Noca x Zanotti – B.Zanotti x Navarro

Racing……….Justel x Carrizo – Zelaya x Bueno – Falcón x Mendoza – Russ x Cabrera

Amonestados : Sportsman…….Rolando – Lombardo

Racing…………..Carini – Cabrera – Ortiz

Árbitro : Marcelo Díaz

Asistentes : González - Cassino