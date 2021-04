Con la naranja no se consiguió la victoria pero lograron un gran espectáculo

Durante el transcurso del partido, Olimpia llegó con más jugadores, más rotación y cambios que le dieron un perfil más ganador.

Grieco y Lorio fueron los destacados de este partido frente al planteo de Olimpia de mucha defensa, llegando rápido al aro de enfrente.

Los de Barrio Norte realizaron un muy buen esquema táctico y disciplinado.

En el transcurso del encuentro se lesiona Arrascaete que tenía protagonismo dentro del campo de juego por su posición debajo del aro, y los dirigidos por Ruiz, dependían del movimiento de Bernasconi, Bianconi, Lorio o Grieco.

Un excelente espectáculo brindado por quienes tienen la punta de este torneo, donde con certeza estarán en las fases finales de una temporada de campeonato.

Olimpia BBC (72) 90

Santiago García 12

Lautaro Pascual 9

Martín Sánchez 13

Francisco Pelliccioni 6

Nicolás Stenta 11

Leónidas Del Castillo 16

Manuel García 10

Eloy Fantino 13

DT: Marcelo Duffy

Sportsman (72) 84

Bautista Arrascaete 12

Mauro Orsi 0

Robertino Bernasconi 10

Diego Lorio 25

Mariano Frattini 7

Juan I. Grieco 15

Agustín Galván 0

Matías Bianconi 15

DT: Facundo Ruiz

Parciales por cuartos: 19/21, 31/33, 52/46, 72/72, 90/84

Arbitros: Stefanini y Benedetti

POSICIONES:

Equipos J. G. P. Pts.

Olimpia BBC 6 6 0 12

Sportsman 6 5 1 11

Argentino 6 5 1 11

Centenario 6 4 2 10

Atl.Elortondo 6 3 3 9

Peñarol 6 3 3 9

Firmat FBC 6 2 4 8

Independiente 6 2 4 8

Dep.Atenas 6 0 6 6

C.Ciudad 6 0 6 6

Próxima fecha (la séptima)

Sportsman vs Atl. Elortondo

Firmat FBC vs Independiente

Centenario vs Dep. Atenas

Club Ciudad vs Olimpia BBC

Peñarol vs Argentino