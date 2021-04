Perotti y un espaldarazo a Fernández

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, junto a sus pares de distintas provincias del país, expresaron su respaldo a las políticas sanitarias del Gobierno nacional, resaltaron la visión "federal" de las medidas orientadas a contener la irradiación de casos de coronavirus hacia el interior del país y pidieron "no judicializar" las restricciones dispuestas para frenar la segunda ola de contagios.

El mandatario santafesino, al igual que el de Buenos Aires, Axel Kicillof; el de Neuquén, Omar Gutiérrez y la de Santa Cruz, Alicia Kircner, expresaron su agradecimiento y apoyo al Gobierno nacional por el "esfuerzo" realizado para dotar de infraestructura y recursos a las provincias frente a la Covid-19.

Además, coincidieron en marcar que las decisiones sanitarias del Gobierno nacional "no deben ser judicializadas", no sólo porque los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) "están por encima de las jurisdicciones", sino por entender que las políticas en materia de salud exceden la coyuntura particular de un distrito porque repercuten en el resto.

Los mandatarios participaron del acto que encabezó desde el Museo del Bicentenario el presidente Alberto Fernández, en el que anunció la realización de 134 obras por 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal e incorporar 1.415 camas ante la segunda ola de Covid-19.