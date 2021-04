Santa Fe: transportes turísticos bloquean ingreso a la terminal

Desde las primeras horas de este lunes, 15 empresas de transportes turísticos autoconvocadas bloquean a los tres ingresos a la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe.



El reclamo tiene como origen la suspensión de los viajes de egresados y de grupos turísticos en todo el territorio nacional, medida anunciada por el presidente Alberto Fernández, en el marco del paquete de restricciones ante la segunda ola de coronavirus en el país.

Las empresas le reclaman al Gobierno nacional y provincial que les permitan trabajar con protocolos, como lo están haciendo las empresas que tienen salidas regulares a los distintos puntos del país.

“Sólo pedimos que nos dejen trabajar. Nosotros estuvimos 9 meses parados y no recibimos ningún subsidio. No entendemos por qué nosotros no podemos trabajar con los protocolos y las empresas de línea sí”, expresó Julio Ríos, uno de los transportistas, en diálogo con LT10.

Los bloqueos se replican en diferentes puntos del país.