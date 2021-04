Santilli sobre los dichos de Alberto Fernández: "No es manera de referirse a la oposición"

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, dialogó con Telefe Noticias luego de que el presidente Alberto Fernández calificara a los dirigentes de la oposición de "imbéciles" y "miserables" por criticar las nuevas medidas ante la segunda ola de coronavirus.

"No estoy de acuerdo con las palabras del Presidente. Me parece que no es la manera de referirse de un presidente a la oposición", sostuvo el funcionario.

"Por más adversario que uno puede ser en términos opositores, uno tiene que guardar las formas y sostener la investidura presidencial", agregó.

Además, explicó que a la hora de implementar nuevas medidas el gobierno de la Ciudad siempre estuvo dispuesto al diálogo con funcionarios del oficialismo.

Por otra parte, Santilli sostuvo que el objetivo de las restricciones es evitar el colapso sanitario, afectando de la menor manera posible a los trabajadores.

"El objetivo es no tener que llegar a lo que llegaron otros países del mundo (...), el objetivo es evitar los contagios y salvar vidas, pero también cuidar el de proteger cada puesto de trabajo", expresó.