Alberto Fernández: "No me importa perder una elección por las restricciones"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que no le "importa" el resultado de las elecciones de este año sino que "no se contagie y muera más gente por la pandemia" de coronavirus y cuestionó las "barrabasadas" que dicen ciertos sectores "imbéciles" y "miserables" en relación a las medidas adoptadas para frenar la segunda ola de la enfermedad.

"Si tengo que perder una elección por esto, la pierdo, pero quiero dormir en paz. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, ¡¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?!", se preguntó el Presidente en diálogo con la FM Radio Con Vos, y agregó: "Hay que ser muy miserables para decir eso".

"Ayer leía a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que ejerzo? ¿Cuidar a la gente?", se preguntó el mandatario y agregó: "Escucho otros imbéciles que dicen que los contagios son una solución política. ¡¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana con la cantidad de contagiados?!".

En esa línea, continuó: "Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Son un montón de dirigentes que dicen esas cosas. Lo dicen públicamente, dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. ¡Por favor! ¿Cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?".

El Presidente agregó además: "Cuando la historia se escriba, yo quiero que me pongan del lado de los que cuidaron a los argentinos. Si tengo que perder una elección por eso, la pierdo, pero me voy a dormir en paz".

Al defender las medidas anunciadas ayer para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus que ya llegó al país, Fernández dijo que está "haciendo todo" lo que lo deja "en paz" con su "conciencia" y añadió: "Después, que digan lo que quieran y que hablen con la brutalidad con la que hablan y mientan como mientan. A mí, a esta altura no me importa".

"No me importa el resultado de una elección, me importa que la gente deje de contagiarse y morirse en una pandemia que está en el mundo entero", indicó y concluyó: "Hay que ser muy miserable para inducir a la gente a creer esas cosas"