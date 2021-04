Hallan asesinada en un descampado de Santa Fe a una mujer que era buscada desde el sábado

La mujer asesinada fue identificada como Analía Marcela Maydana, cuya desaparición había sido denunciada por sus hijos el sábado por la noche, por lo que era intensamente buscada desde ese momento.

El cuerpo fue hallado anoche, pasadas las 20, en un reservorio situado cerca de las calles Alberdi y Chubut, frente a una zona de countries ubicados sobre la avenida Circunvalación, a pocos kilómetros de la capital de la provincia.

Las autoridades fueron alertadas por dos chicas que pasaron en sus bicicletas y les llamó la atención el olor, ya que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, lo que hace suponer que murió entre el sábado por la noche y el domingo.

Hasta allí llegaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el fiscal del área de Atención Temprana del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Fontana, y su colega de Homicidios, Martín Torres.

El cadáver estaba dentro de una bolsa negra, atado con alambres, y fue reconocido por allegados a la familia.

Tras el hallazgo, fue detenido un hombre que fue pareja de Maydana, y que desde diciembre tenía una orden judicial para no acercarse a la mujer, a quien hostigaba.

El detenido fue identificado como César Pérez, quien fue trasladado a una comisaría de la ciudad de Santo Tomé.

Días atrás, el domicilio de Pérez había sido allanado por la policía, que le secuestró su teléfono celular pero no halló elementos que lo incriminaran con lo que hasta ese momento era la desaparición de Maydana.

Uno de los hijos de Analía, identificado como Agustín, dijo cuando se inició la búsqueda que Pérez, que fue la pareja de su madre durante cinco años, venía hostigándola desde hacía ocho meses.

Fuentes del caso señalaron que Maydana se comunicó por última vez el domingo, a través de su teléfono.

En tanto, su hija Vanesa contó en diálogo con una radio local que "el exmarido (Pérez) tiene una medida de distancia desde el 5 de diciembre porque la hostigaba demasiado".

"Ella hizo la denuncia en la comisaría de la mujer, dejó su trabajo en Santa Fe y ahí comenzó a trabajar cuidando a un paciente en Monte Vera. No sé si definir lo que sufría como una amenaza, pero sí era acosada. El ex le había dicho que se iba a suicidar si ella no volvía con él”, añadió la joven.

Además, contó que, desde la familia, hablaron con Pérez y lo único que lograron fue que los amenazara con "poner un abogado" porque consideraba que estaba siendo hostigado.

Los fiscales que llevan adelante la causa ordenaron una serie de medidas, entre ellas la realización de la correspondiente autopsia para determinar las causas de la muerte.