Studebaker Invicto en la Liga y con puntaje Ideal

STUDEBAKER CON PUNTAJE IDEAL, INVICTO EN LA LIGA

Con un gol a los cuarenta de la primer etapa mantuvo la ventaja para los tres puntos

Victoria trabajosa, pero quinta fecha invicto, el verde de Adami; que prestó su tiempo luego del pitazo final para dialogar con nosotros :

"La verdad que sabemos que iba a ser difícil, más jugando en esta cancha (Independiente), no es excusa, pero venimos acostumbrados a otras dimensiones, y hay espacio para jugar y cubrir ante un rival joven, dinámico que venía con buen ánimos y resultados y le planteamos un partido inteligente.

Es un rival que siempre ha estado en los últimos años clasificando y nosotros tenemos que ir tranquilos, que al obtener los resultados podemos corregir.

Hoy tuvimos que modificar rápido en el segundo tiempo a los delanteros, por una cuestión de cansancio, pero estamos bien. No tenemos que perder ni el deseo ni el sacrificio ni la humildad; tres cosas que tenemos que conservar siempre."

Entrevista al central de Studebaker Acosta : "Un partido duro, trabajoso, hicimos el laburo para conseguir la victoria y lo logramos como local.

Nosotros nos metimos un poco atrás, pero ya hace tres partidos que venimos con el arco en cero.

Con Gerbaudo me siento muy cómodo en la línea y se nota, en estas cinco victorias de cinco partidos."

STUDEBAKER

1- Barucco

2- Gerbaudo

3- Collman

4- Ibañez

5- Gómez

6- Acosta

7- Antonieta

8- Madero

9- Temperini

10- Canelo

11- Cardinali

................................

12- Pacheco

13- Cabral A.

14- Ávila

15- Musto

16- Cabral M.

17- Salomón

18- Fernández

JORGE NEWBERY (VT)

1- Arcondo

2- Mozzi

3- Boccalini

4- Sogno

5- Gaetán

6- Nieto

7- Campitelli

8- Ferrari

9- Felici

10- Benedetti

11- Rossi

.............................

12- Kelle

13- Poliotto

14- Barrios

15- Sanz

16- Goya

17- Gularte

18- Vázquez

Cambios : Studebaker........Fernández x Cardinalli - M.Cabral x Antonieta

Musto x Temperini

Jorge Newbery......Gularte x Campetini - Sanz x Benedetti

Barros x Sogno

Amonestados : Studebaker........Gerbaudo - Collman

J.Newbery..........Boccalini - Ferrari - Benedetti

Gol : 41 minutos de la primer parte Temperini para Studebaker

Árbitro : Marcelo Ferrari

Líneas : Alarcón - Gironelli