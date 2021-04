El tren sige por su carril y no para

Otro triunfo para los de Barrio Norte y sigue arriba

En una nueva fecha, la cuarta; de la Asociación Venadense de Basquet (AVB), el equipo de Sportsman triunfó, esta vez de visitante; ante Atenas 76 a 79.

DEP. ATENAS 76

Rizzotti Francisco (21)

Oneglia Agustín (2)

Peralta Bautista (12)

Pippo Bruno (2)

Benítez Hugo (8)

Pericich Francisco (9)

Jordán Bautista (0)

Molina Elías (8)

Rébora Ignacio (14)

D.T. : Sergio Pugliese

SPORTSMAN 79

Arrascaete Bautista (15)

Orsi Mauro (2)

García Pablo (2)

Bernasconi Robertino (6)

Lorio Diego (18)

Frattini Mariano (10)

Márquez Ammiel (19)

Galván Agustín (2)

Bianconi Matías (6)

D.T. : Facundo Ruiz

Parciales por cuarto : 7/25 - 27/42 - 57/60 - 76/79

Árbitros : Zuliani - Longhi

Resultados finales de encuentros :

Centenario 85 - Club Ciudad 68

Independiente 68 - Olimpia 74

Firmat 88 - Peñarol 70

Atl.Elortondo 62 - Argentino 64

Dep.Atenas 76 - Sportsman 79

Posiciones :

Argentino 8

Olimpia 8

Sportsman 8

Atl.Elortondo 6

Centenario 6

Firmat 6

Peñarol 5

Independiente 5

Dep.Atenas 4

Club Ciudad 4

Próximos compromisos (5ta.fecha)

Sportsman vs Firmat

Centenario vs Atl.Elortondo

Club Ciudad vs Independiente

Peñarol vs Atenas

Argentino vs Olimpia