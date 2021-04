Oficialismo y oposición, con distintas propuestas frente al debate de las PASO

En el marco de la discusión por la posible postergación o suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año, las posturas del oficialismo y la oposición se contraponen en lo que respecta a ir a las generales con candidatos surgidos de las internas partidarias o votar de algún modo mediante el voto on line.

El diputado del Frente de Todos Pablo Yedlin, quien impulsa la suspensión excepcional de las primarias, confronta con la legisladora de Juntos por el Cambio Virginia Cornejo, que apela a la implementación del voto on line como una iniciativa "superadora", pero rechazando la suspensión de los comicios.

"Las PASO tienen una movilización enorme previa a la elección que se da en meses que no parece que vayan a ser ideales. Frente a esa duda, ¿no conviene que los partidos elijan sus candidatos con elecciones internas?", propuso el tucumano en declaraciones a Radio Rivadavia.

Además, planteó: "¿Por qué no vamos directamente a la general? No queremos suspender la elección, sino suspender el proceso de primarias e ir directamente a la elección". Al respecto, sostuvo que "no se sabe" que sucederá con la pandemia y afirmó que "quizás en julio o agosto baja la curva" de contagios.

Mientras tanto, Cornejo defendió la instancia de las PASO e instó a encontrar los mecanismos para llegar a las mismas de la manera más segura, incluso mencionó la posibilidad de implementar el voto on line. "Hoy alegremente convocamos para ver si suspendemos o no las elecciones" legislativas, ironizó la dirigente opositora.

En ese sentido, manifestó: "¿Por qué no empezamos a trabajar en iniciativas superadoras? ¿Por qué no el voto on line que se usa por cientos de plataformas y ha sido probado?". Asimismo, la legisladora nacional del PRO consideró que "el mundo no debate suspender elecciones, el mundo debate cómo llegar a las elecciones de la mejor manera y cuidando a la gente en una situación de pandemia".

El debate sobre la conveniencia de ir o no a las PASO en medio de la pandemia se contrapone con las fechas establecidas para el 8 de agosto próximo, dos meses y medio antes de los comicios generales, fijados para el 24 de octubre.