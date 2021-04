Perotti le respondió al socialismo tras las críticas sobre la obra pública

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, rechazó este martes que la administración provincial discrimine a Rosario en el reparto de los fondos para obra pública. “Es falso. Y la gente lo ve en el ritmo y en la trascendencia de las obras que estamos haciendo”, manifestó.

“Comprar números fríos entre lo que se presupuestó en 2019 para 2020, con lo que se presupuestó en 2020 contra 2021, sin tener en cuenta el contexto de emergencia sanitaria, no es correcto y hasta roza la mala fe”, resaltó el gobernador. El lunes, la oposición denunció que le bajaron 41 por ciento el presupuesto a Rosario.

El mandatario indicó que lo que ocurrió en 2020 no tiene comparación con años anteriores. "Todas las familias, todas las empresas vieron alterados sus presupuestos. Todos estamos más complicados, con una economía nacional que cayó casi 10 puntos”, detalló.

“Es más, hay que estar orgullosos de que podemos sobrellevar esa situación. Estamos con obras hoy en todos los pueblos y ciudades”, enfatizó. “Y cada una de las licitaciones que encaramos tienen sus recursos asignados y asegurados. No hacemos como otros que anuncian obras pero no las concretan porque no tienen asegurados los presupuestos, pero igual quedan bien haciendo sólo los anuncios. No en vano mucha gente nos dice cuando presentamos una obra que 'ojalá esta vez se haga'", concluyó Perotti.