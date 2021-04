TODOS LOS RESULTADOS QUE DEJÓ LA FECHA LIGUERA EN LA DIVISIONAL B

Primera "B" - ZONA 1



Ciudad Nueva 2 vs Independiente (A) 2

Ben-Hur 4 vs Matienzo 0

Sp.Sancti Spíritu 1 vs Sarmiento 2

Sp.Avellaneda 0 vs Rivadavia 1

Los Andes 0 vs Defensores Talleres 0

(suspendido por agresión a un juez de línea)

Posiciones :

Sarmiento 15

Sp.Ben-Hur 11

Rivadavia 11

Matienzo 10

Los Andes 9 (*)

Sp.Sancti Spíritu 8

Independiente (A) 8

Ciudad Nueva 4

Defensores Talleres 2 (*)

Sp.Avellaneda 2

(*) Suspendido por agresión a un juez de línea

Primera "B" - ZONA 2

Central Argentino 5 vs Nueva Era 1

Dep.Chapuy 2 vs Sacachispa 1

Sp.Ma.Teresa 0 vs Centenario 1

Independiente (VC) vs Náutico Melincué

(Postergado)

Libre : San Martín

Posiciones :

Centenario 13

Central Argentino 12

San Martín 10

Nueva Era 9

Independiente (VC) 7 (**)

Dep.Chapuy 4

Náutico 3 ()(*)

Sacachispa 3 (*)

Sp.Ma.Teresa 3

(*) Partido suspendido

(**) Partido postergado