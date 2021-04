TODOS LOS RESULTADOS QUE DEJÓ LA FECHA Nº 5 DE LA LIGA VENADENSE EN LA "A"

TODOS LOS RESULTADOS QUE DEJÓ LA FECHA LIGUERA

Primera "A" (5ta fecha)

Unión y Cultura 1 vs Jorge Newbery (R) 3

Racing 1 vs Belgrano 1

San Jorge 0 vs Sportsman 2

Atl.Elortondo 0 vs Gral Belgrano 1

Juventud Unida 3 vs Peñarol 1

Studebaker 1 vs Jorge Newbery (VT) 0

Juventud Pueyrredón 2 vs Sportsman Carmelense 1

Hughes 2 vs Teodelina 1

Te actualizamos la tabla de posiciones

Posiciones :



Studebaker 15

Jorge Newbery (VT) 9

Juventud Unida 9

Teodelina 9

Gral.Belgrano 9

Jorge Newbery (R) 9

Juventud Pueyrredón 9

Belgrano 8

San Jorge 7

Sportsman 7

Hughes 7

Atl.Elortondo 5

Unión y Cultura 4

Peñarol 4

Sportsman Carmelense 3

Racing 1