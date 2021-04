El Gobierno nacional suspendería la circulación nocturna entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana

Fuentes de la Casa Rosada adelantaron que el Gobierno anunciaría en los próximos días una restricción de la circulación entre las 22 horas y las 6 de la mañana, con el objetivo de contrarrestar los efectos de la segunda ola de contagios por coronavirus.

La medida sería de alcance nacional, con una duración de 15 días e implicaría que los restoranes y bares solo podrán hacer delivery o take away (retiro en tienda) en horario nocturno, entre otras cuestiones.

Sin embargo, la nueva medida no afectaría al dictado de clases y tampoco la actividad productiva, ya que las fábricas y comercios podrán trabajar como hasta la actualidad con los respectivos protocolos.

En tanto, el sector gastronómico, no podría tener a la mesas durante la noche (ni adentro ni afuera del local), aunque podrían vender sus productos a través de las modalidades de delivery y take away.



Durante el día de ayer, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló "se están evaluando algunas recomendaciones y medidas nacionales en relación a la disminución de la circulación de personas" por el coronavirus, pero advirtió que "cualquier medida debe tener el acatamiento y el compromiso también de la sociedad".

Añadió que se contempla "en este momento, por consenso con todas las jurisdicciones, a los mayores de 60 años" y se va a "trabajar fuerte para que lo antes posible podamos vacunarlos para que, aunque aumente el número de casos y sea circulación viral, podamos reducir la mortalidad", aseveró la funcionaria.