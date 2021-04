Andrea Uboldi sobre el coronavirus: "Las variantes se controlan si uno se cuida"

La ex ministra de Salud de la provincia e integrante del comité de expertos que asesora al gobierno provincial en el marco de la pandemia de Covid19, Andrea Uboldi, indicó que más allá de las variantes del virus lo más importante continúan siendo las medidas preventivas. "El barbijo, la distancia, la ventilación cruzada y el lavado de manos funciona para la variante de Sudáfrica, de Manaos o de Wuhan", sostuvo.

"A la gente no tiene que preocuparle la variante, hay que preocuparse porque las variantes o no variantes se controlan si uno se cuida", explicó la especialista en diálogo con el programa Trascendental que se emite por LT8. A su vez aconsejó extremar los cuidados y precauciones en este fin de semana largo que deberían tener en cuenta aquellas personas que hagan viajes o concreten reuniones.





"En este momento de pascuas con movilización de gente a distintos lugares hay que insistir a las personas que van a planear alguna reunión que recuerden la importancia de estar al aire libre y tratar de reunirse con el menor número de gente posible", sugirió Uboldi. También insistió en que aquellas personas que vuelven de viaje estén entre 7 y 10 días sin contacto con otras personas.

"Por lo que vimos en los últimos días con respecto a los contingentes que han venido de vacaciones o viajes de estudio la prevalencia de positivos ha sido muy alta", analizó. En ese sentido aconsejó: "Todos aquellos que vuelvan que se excluyan de la vida social y laboral por lo menos entre 7 y 10 días porque vuelven asintomáticos y después son positivos".

Carrera permanente

"La verdad es que estamos en una carrera permanente contra el virus y vamos un poco atrás", consideró Uboldi. Si bien el país avanza en el plan de vacunación, la ex ministra reforzó la idea de que no hay que descansar solo en esa espera.

"La expectativa está puesta en vacunas pero la mayor expectativa tiene que estar puesta al cambio de actitud, ya sabemos perfectamente qué funciona y qué no para cuidarnos", sostuvo. "De ninguna manera la vacuna va a lograr detener la curva de ascenso, porque la vacuna está destinada a disminuir las complicaciones y las internaciones, y quizás tengan repercusión sobre el sistema de salud", agregó Uboldi.

En esa línea indicó que los incrementos de casos positivos registrados en los últimos días no están vinculados a las nuevas variantes del virus. "No estamos reportando que estas variantes hayan reemplazado a la habitual", explicó.