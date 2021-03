LO QUE SE VIENE DEL FÚTBOL LIGUERO

En una nueva fecha del futbol de la liga Venadense estos son los encuentros que se van a disputar este fin de semana:

1era.DIVISIONNAL "A" (fecha 4)

Teodelina vs Unión y Cultura (*)

Sportsman Carmenlense vs Hughes

Jorge Newbery vs Juventud Pueyrredón

Peñarol vs Studebaker

Gral.Belgrano vs Juventud Unida

Sportsman vs Atlético Elortondo

Belgrano vs San Jorge

Jorge Newbery (R) vs Racing Club

(*) Juegan día sábado



1era.DIVISIONAL "B" (fecha 5)

ZONA 2

Náutico Melincué vs Sportivo Ma.Teresa

Sacachispa vs Independiente (*)

Nueva Era vs Deportivo Chapuy

Atlético San Martín vs Central Argentino

Libre : Centenario

(*) Juegan día sábado