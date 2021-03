A 45 AÑOS DEL ULTIMO GOLPE DE ESTADO

Al conmemorarse 45 años del golpe de Estado de 1976, Villa Cañás también se hizo eco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con un acto se realizó hoy en el Parque de la Memoria de nuestra ciudad. El mismo fue organizado por la Escuela de Educación Técnica Nº 652 “José Manuel Estrada” y la Municipalidad local.

Participaron el intendente Norberto Gizzi, integrantes del Gabinete Municipal, concejales, “Mery” Criado como autoridad nacional por su cargo de delegada nacional del Enargas en la Provincia de Santa Fe y Entre Ríos, representantes de instituciones, familiares de desaparecidos y público en general.



El jefe del Ejecutivo cañaseño, Norberto Gizzi, en su discurso ante los presentes expresó: “Estamos para reivindicar nuestros derechos como ciudadanos de una Nación que hace 45 años sigue luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Esta es una fecha para reflexionar, para seguir buscando justicia y mantener visible los tristes acontecimientos ocurridos en la época más oscura de la historia argentina”.

Y siguió: “Como cada 24 de marzo, nos reunimos para honrar la memoria de Analía Arriola, Magdalena de Mulli, Ercilia Vilar, Mario Marini, Miguel Mulli y Miguel Ángel Rubinich, como así también de cada una de las víctimas del terrorismo de Estado, quienes están presentes con todos nosotros hoy y siempre”.

Al finalizar agregó: “Esta es fecha en la que volvemos a decir nunca más, una fecha que nos compromete a no claudicar, a no bajar los brazos, a no rendirnos y a mantener vivo el recuerdo de los que hoy ya no están. Y justamente el recuerdo de esos sucesos históricos debe reafirmar nuestro compromiso como ciudadanos sabiendo que tenemos derechos y también obligaciones, siempre en el marco del respeto, la solidaridad y la tolerancia”.



A su vez, el Intendente compartió una poesía escrita por el familiar de un desaparecido:

Busco en el tiempo

Tus pasos perdidos,

Golpeo, pregunto, nadie responde,

Recuerdo tu imagen,

Te busco, sin saber dónde.

A través del tiempo

En mi memoria, tu rostro anido

Mas fuerte el recuerdo

Por eso no olvido.

Busco en el tiempo

Tus pasos perdidos

Recuerdo tu nombre

¿A dónde has ido?

Pasaste dolor, hambre o frío,

Porque no contestan

Niegan tu existencia

¿Habrás sufrido?

Miradas perdidas

Dejaste a tu paso

Corazones lentos

Que mueren despacio.

Dejaste un gran vacío

Que no se reemplaza,

Una placa con tu nombre

En el árbol de la plaza.

Busco en el tiempo

Tus pasos perdidos

Encuentro tu nombre

Y de muchos desaparecidos.

Por su parte, la directora de la institución organizadora, Mónica Fiol, eligió para su discurso contar la historia de Hebel Mabel Garro, profesor de literatura que daba clases en Rawson, quien se fue del penal con un libro de poemas escrito por los presos entre abril de 1982 y agosto de 1983. Ningún texto estaba firmado por sus autores. En la ocasión leyó al público uno de ellos titulado “Vamos Andando”:

Por todos los chicos que sueñan y cantan

por todos los chicos que esperan

por los que recuerdan

por la mano tierna que busca una mano

y que no la encuentra

por los cuentos de hadas

que ya nadie cuenta

por los que interrogan en cada mirada

a la vieja abuela

a la dulce hermana

por los que conversan con mama en secreto

u le inventan juegos

como si estuviera

por los que recorren semana a semana

un itinerario

de muros hostiles, de gestos extraños

con una sonrisa que tiembla en los labios

y aplastan la ñata contra un vidrio helado

por todos los chicos que sueñan y cantan

por todos los chicos que buscan

de noche una estrella

en el alto cielo

por todos los chicos que esperan

la hora del sol

por todos ustedes seguimos andando.

Durante el acto, Gizzi, la directora de la EET Nº 652, Mónica Fiol, el presidente del Honorable Concejo Municipal, Lisandro Vaccaro, y los familiares de desaparecidos cañaseños colocaron la ofrenda floral en el monumento en homenaje a ellos y a las víctimas del terrorismo de Estado.