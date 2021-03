ACTO POR EL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Participaron el intendente Norberto Gizzi, integrantes del Gabinete Municipal, concejales, representantes de instituciones, familiares de desaparecidos y público en general.

Durante el acto, Gizzi, la directora de la EET Nº 652, Mónica Fiol, el presidente del Honorable Concejo Municipal, Lisandro Vaccaro, y los familiares de desaparecidos cañaseños colocaron la ofrenda floral en el monumento en homenaje a ellos y a las víctimas del terrorismo de Estado.

Luego, Rocío Dobler y Claudio Penacino interpretaron la canción “Los dinosaurios”, compuesta por Charly García.

En su discurso el intendente Gizzi expresó “como cada 24 de marzo, nos reunimos para honrar la memoria de Analía Arriola, Magdalena de Mulli, Ercilia Vilar, Mario Marini, Miguel Mulli y Miguel Ángel Rubinich, como así también de cada una de las víctimas del terrorismo de Estado, quienes están presentes con todos nosotros hoy y siempre”.



“Esta es una fecha para reflexionar, seguir buscando justicia y mantener visibles los tristes acontecimientos producidos en la época más oscura de la historia argentina. Una fecha en la que volvemos a decir “Nunca Más”, una frase que nos compromete a no claudicar, a no bajar los brazos, a no rendirnos y a mantener vivo el recuerdo de los que ya no están”.