Estela de Carlotto habló a 45 años del golpe militar

Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, habló en el aniversario número 45 del golpe militar, que dio lugar a la dictadura cívico-militar de 1976.



En diálogo con Radio 10, la referente de los derechos humanos arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri al asegurar: "El Gobierno anterior, el de Macri propuso olvidar. Decía que esto es pasado, y proponía que miráramos adelante como si nada. Hasta habló del curro de los derechos humanos".

En esa línea, Estela de Carlotto contó que le "cuesta" nombrar al ex jefe de Estado porque "es tan falaz y tan indigno, porque sigue teniendo los mismos criterios mentirosos pensando que somos tontos, con ese libro que ha escrito ahora" y agregó: "Él nos lastimó, pero no nos rendimos; nos siguió, nos hizo todo lo que pudo, pero no nos hizo bajar los brazos".

Luego prosiguió: "Por eso llamamos a no olvidar y la resistencia la vamos a tener siempre, mientras tengamos vida, porque esto no debe olvidarse para que no se repita".

Asimismo, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo remarcó: "No hay una historia tan tremenda en Latinoamérica, con la ferocidad que estos genocidas le hicieron al pueblo, como la vivida en nuestro país", al referirse a los 30.000 desaparecidos por la dictadura cívico-militar comandada por el genocida Jorge Rafael Videla.

En cuanto a la consigna "Plantamos Memoria", Estela de Carlotto manifestó que "se vienen realizando en el interior y en países de Europa" y añadió: "En el interior del país, hay muchos que en vez de plantar uno, plantaron 10 árboles".

Con respecto a esto, expresó: "Por ejemplo, en Barcelona, y en Italia están haciendo lo mismo, allí donde viven muchos exiliados, muchos argentinos, muchos nietos. Ellos también impulsaron esta idea de plantar un árbol que es el símbolo de la vida".

Por último, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo concluyó: "Queremos que la juventud tome esta lucha, y el día que no estemos lo haga con más fuerza que nunca".