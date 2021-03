Carla Vizzotti descartó la vuelta a Fase 1

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, negó que el Gobierno esté pensando por el momento una vuelta atrás y la aplicación de nuevas medidas de restricción a la circulación ante el aumento de casos de coronavirus.



"En este momento no estamos pensando en medidas" de confinamiento y explicó que "no estamos en marzo de 2020, tenemos un camino recorrido y la perspectiva que había en marzo pasado no es la misma que la de este año, hay todo un conocimiento en torno a los cuidados por parte de la población que antes no se tenía", sostuvo la ministra en el marco de la conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno junto a sus pares de varias provincias y de la ciudad de Buenos Aires.

Carla Vizzotti dio por descontado que la Argentina experimentará una segunda ola de contagios de coronavirus en los próximos meses pero estimó que estamos mejor preparados para enfrentarla.

"Nos estamos preparando para minimizar esta segunda ola de contagios que es una posibilidad concreta en la Argentina" admitió la funcionaria y aseguró que esperamos "minimizar el impacto de esta segunda ola con las lecciones aprendidas a lo largo del último año".

En ese sentido, Carla Vizzotti señaló que la estrategia del gobierno nacional es tratar de retrasar lo máximo posible la llegada de esa segunda ola para poder seguir avanzando con la vacunación y poner a resguardo a la mayor cantidad de personas pertenecientes a los grupos de riesgo.