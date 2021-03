Pinamar: Dos funcionarias presas por robo de Tarjetas Alimentar

La denuncia la hizo la ex secretaria de Desarrollo Social de Pinamar y ex concejal, Nora Ponce, y hay al menos seis personas involucradas.



La policía realizó un allanamiento en el marco de la causa judicial por irregularidades en el reparto de esta asistencia social oficial. Ambas funcionarias de Desarrollo Social del municipio fueron acusadas de "haber robado lotes de la Tarjeta Alimentar que no habían sido distribuidos a causa de la pandemia de Covid-19" y entregar dichos plásticos a la pareja de una de ellas.

Según informó C5N, los desvíos se realizaban a través de algunos comerciantes, luego se habrían simulado vía Posnet numerosas compras con esas tarjetas por un monto de 2.092.000 pesos, suma que luego se habría transferido a cuentas personales en el Banco Provincia.

La acusación formal de la fiscalía de Dolores que lleva la causa a cargo de Mario Pérez contra las seis personas detenidas, que quedaron a disposición del juez de Garantías, David Mancinelli, es "defraudación en perjuicio de la administración pública".

La Secretaría de Desarrollo Social de Pinamar, por su parte, emitió un comunicado en el que señaló que "se prestó colaboración con las autoridades requirentes a los fines del esclarecimiento de los hechos investigados".

"El Municipio continuará con todas las medidas de colaboración solicitadas e instará los trámites correspondientes a los fines de investigar los hechos de los cuales puedan derivar responsabilidad administrativa y disciplinaria de los agentes involucrados", señaló.

En el día de ayer dos empleadas municipales fueron detenidas en el marco de una investigación vinculada al robo de fondos con la tarjeta alimentar. Nuestro equipo esta a entera disposición de la justicia para que se esclarezcan los hechos y se determinen los responsables. — Martín Yeza (@martinyeza) March 19, 2021

Asimismo, el intendente Martín Yeza aseguró que colaborará con la justicia para que se investigue el caso. "Nuestro equipo está a entera disposición de la justicia para que se esclarezcan los hechos y se determinen los responsables", señaló en Twitter, tras narrar sucintamente los hechos.



Y aclaró que internamente se inicia una investigación administrativa para establecer responsabilidades en el ámbito de la órbita pública