Claudio Leoni: "No nos hicieron ninguna propuesta"

Claudio Leoni, titular de FESTRAM, dialogó acerca del paro de trabajadores municipales este miércoles 17 y jueves 18, debido a que aún no han recibido ninguna propuesta por parte de los intendentes en el marco de la paritaria.

"Los intendentes hasta el momento no han hecho una propuesta salarial. Nos pidieron tiempo para tener un panorama nacional y provincial, eso ya lo tenemos hace más de una semana, y por eso no sabemos el motivo concreto por el cual no han formalizado una oferta", explicó.

Estamos ratificando que el día miércoles y jueves de esta semana habrá un paro de trabajadores municipales sin asistencia a los lugares de trabajo Estamos ratificando que el día miércoles y jueves de esta semana habrá un paro de trabajadores municipales sin asistencia a los lugares de trabajo

Y en este sentido, agregó: "Nuestra aspiración es tener un proceso de recuperación salarial, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido el año pasado en torno al 16%. En ese marco, estábamos pidiendo claramente una propuesta. Lamentablemente, no se pudo discutir nada respecto a los números mientras sabemos que hay un alza importante en el recurso de los municipios".